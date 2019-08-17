Уж зима катит в глаза: коммунальный час в Североморске

В североморской администрации под председательством главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова вчера состоялся традиционный коммунальный час с участием представителей депутатского корпуса, комитета по развитию городского хозяйства, управляющих компаний и АО «МЭС».

Начался коммунальный час с торжественной ноты – глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков вручил руководителю группы управляющих компаний «СЖКХ» Олегу Курбатову благодарственное письмо за проявленную инициативу и активное участие в фестивале «Формирование современной городской среды ЗАТО г.Североморск».

Основными темами прошедшего совещания стали вопросы подготовки многоквартирных домов (МКД) к зиме, ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта (ОДПУ), сроки выполнения ремонтов управляющими компаниями, восстановление разрытий произведенных ресурсоснабжающими организациями.

Согласно представленным данным, учреждения образования и культуры администрации ЗАТО г.Североморск готовы полностью. 15 паспортов готовности на свои дома получила УК «Прогресс», 5 – УК «Вертикаль», а вот холдинг «СЖКХ» получил лишь 78 паспортов готовности домов из 340 необходимых. Впрочем, опрессовки и промывки во всех домах, находящихся под управлением группы компаний «СЖКХ» проведены, вопрос только в оформлении документов.

Работа по установке общедомовых приборов учёта двигается с отставанием. В настоящее время в эксплуатации находятся 50% ОДПУ, ещё 15% работают в тестовом режиме. Тогда, как к началу отопительного сезона все они должны быть в эксплуатации.

Специалистами ГЦ «ЖКХ» было установлено более 80 участков поврежденных дворовых территорий и проезжих частей, определены сроки ликвидации. В случае нарушения этих сроков будут оформлены протоколы для рассмотрения на административной комиссии. В настоящее время на 40 объектах уже ведутся работы.