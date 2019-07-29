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Мурманская область. Арктика29.07.19 17:07

Уж зима катит в глаза: контрольные рейды будут проходить каждую неделю

Капитальный ремонт дворов, фасадов зданий и тепловых сетей – сегодня глава региона Андрей Чибис совместно с главой администрации Мурманска Андреем Сысоевым совершил объезд городских объектов, на которых ведутся ремонтные работы. По итогам рейда врио губернатора рекомендовал всем главам муниципалитетов перенять опыт проведения подобных контрольных рейдов.

«С руководством областного центра мы договорились, что не будем ездить на какие-то подготовленные объекты. Такие внезапные поездки, когда подрядчики не знают, куда точно заедет руководитель, очень полезны. Они мобилизуют тех, кто должен вовремя и качественно исполнять работы по контрактам», – пояснил глава региона цель рейда по областному центру.

Во время объезда руководители области и города осмотрели, как ведётся капитальный ремонт фасадов домов на улицах Буркова, Коминтерна и проспекте Ленина.

По итогам осмотра Андрей Чибис поручил Андрею Сысоеву совместно с руководством регионального фонда капитального ремонта проверить качество и сроки выполняемых работ. Особый акцент глава региона сделал на цветовой палитре, которая будет использована для окраски фасадов в центре Мурманска. Как было отмечено, важно, чтобы цветовые решения по проекту укладывались в общую концепцию главной площади столицы Заполярья, разработка которой ведется в данный момент.

В Мурманске на нескольких участках также проводится ремонт тепловых сетей. Работы проходят, в частности, на одном из самых загруженных перекрёстков – пересечении улицы Книповича с проспектом Ленина. Замена тепломагистрали должна быть завершена к концу августа. Как пояснил главе региона представитель Мурманской ТЭЦ, работы ведутся по графику.

Андрей Чибис также осмотрел двор по улице Шмидта – здесь ведётся капитальный ремонт придомовой территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»: меняются асфальтовое покрытие и люки, устанавливается новый бортовой камень, планируется установка детской игровой площадки.

Подводя итоги рейда, глава региона особо подчеркнул, что подобные рейды не только по Мурманску, но и другим муниципалитетам будут проходить каждую неделю.

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