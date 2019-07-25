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Мурманская область. Арктика25.07.19 09:30

Уж зима катит в глаза: МКД должны быть готовы к отопительному сезону к 19 августа

В североморской администрации под председательством главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова вчера состоялся традиционный коммунальный час с участием представителей депутатского корпуса, комитета по развитию городского хозяйства, управляющих компаний и АО «МЭС».

Основными темами совещания стали вопросы подготовки города к зиме:  промывка и опрессовка систем теплоснабжения многоквартирных домов (МКД), регулировка приборов учёта, поверка и наладка внутридомовых систем.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков отметил, что крайний срок подготовки МКД к отопительному сезону – 19 августа. А к 28 августа все управляющие компании должны получить паспорта готовности.

Также во время проведения коммунального часа были рассмотрены вопросы восстановления асфальтового покрытия на участках где проводились ремонтные работы инженерных сетей, ремонта подъездов МКД, покоса травы на газонах и придомовых территориях.

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