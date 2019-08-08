Уж зима катит в глаза: мониторинговая группа проверила ход строительства стадиона в посёлке Минькино

Строительную площадку посетили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, заместитель губернатора Евгений Никора, представители правительства Мурманской области и администрации Кольского района.

Напомним, прямое поручение о строительстве пришкольного стадиона в Минькино дал председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в мае этого года.

Деньги на возведение объекта – 7,87 миллиона рублей – были выделены из резервного фонда области по распоряжению главы региона Андрея Чибиса. До конца августа в селе должна появиться современная всесезонная спортивная площадка.

Сегодня работы входят в завершающую фазу: ведется монтаж опорной стенки, планировка территории, засыпка и утрамбовка щебня. Уже проложены коммуникации, в частности, кабельные линии. Идет подготовка под монтаж лотков дренажной системы. Подрядчик должен успеть завершить все работы к концу августа.

«Это уже не первый наш визит на данный объект, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Региональные и местные власти держат на постоянном контроле ход работ по возведению спортивной площадки. Пока опасений в том, что срок сдачи спортплощадки может быть сдвинут, нет. Тем не менее, мы продолжим наблюдать за строительством, чтобы стадион был сдан в срок».