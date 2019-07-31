Уж зима катит в глаза: муниципалитеты должны быть максимально мобилизованы

В ходе выездного заседания правительства Мурманской области в Коле главы администраций районов и городских округов отчитались о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в грядущий отопительный период.

Как сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат, подготовка к зиме в районе ведётся в соответствии с графиком. Все ремонтные работы на объектах системы жизнеобеспечения должны быть завершены к 30 августа.

Отдельная проблема – банкротство Кольской сетевой компании и связанное с ним расторжение с 1 августа договоров на обслуживание электросетей в Пушном, Междуречье и Териберке. Эти объекты нужно оперативно передать на баланс Колэнерго. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области поручено оказать администрации Кольского района в этом необходимое содействие.

Кроме того, Минэнерго подготовит предложения по включению в областную госпрограмму «Обеспечение комфортной среды проживания населения» мероприятий по реконструкции ряда объектов жизнеобеспечения в Кольском районе. Привлёк внимание участников заседания проект создания индивидуального теплового пункта с применением гидродинамических насосов в 40-квартирном доме в посёлке Песчаный. Проектирование планируется завершить до 9 августа, воплотить проект в жизнь – до начала отопительного сезона 2020-2021 года. Ориентировочная стоимость его реализации – 4,5 млн рублей. По словам Александра Лихолата, применение нестандартной технологии позволит достичь 30-процентной экономии электроэнергии по сравнению с обычным бойлером.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отметил, что подобные эксперименты в стране уже проводились и хорошо себя показали.

«У нас проблема не только с дорогим топливом, но и с катастрофической, годами накопленной неэффективностью инфраструктуры. Меняем один котёл на другой, зачастую той же мощности. Использование современных технологий для ухода от центрального отопления обязательно надо рассматривать в рамках программы по энергосбережению, которую мы заложили в плане приоритетов. Спасибо Вам за смелый эксперимент. Мы посмотрим, как это работает, и тиражируем этот опыт на остальные муниципалитеты», - подчеркнул глава области.

Также было принято к сведению предложение Александра Лихолата позволить муниципалитетам использовать сэкономленные остатки областной субсидии на подготовку к зиме на свои насущные нужды, а не возвращать их в областной бюджет. Андрей Чибис поручил коллегам в течение недели проработать юридическую сторону вопроса.

Глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков доложил о ходе подготовки города к отопительному периоду. По его словам, работы ведутся с опережением графика, паспорт готовности будет получен в срок.

Также есть уверенность в своевременном получении паспорта готовности Оленегорском. Как сообщил глава администрации города Олег Самарский, несмотря на задолженность МУП «ОТС» перед поставщиком угля, нормативный запас топлива будет сформирован вовремя.

В Печенгском районе, по словам главы администрации Эдуарда Затоны, главной проблемой является сильный износ коммунальных сетей, что лишний раз продемонстрировала недавняя авария на водоводе в Никеле. Администрации поручено обеспечить обследование водовода и необходимый ремонт для недопущения ЧП в зимний период.

По итогам обсуждения Андрей Чибис поставил перед муниципалитетами задачу – быть готовыми к включению тепла к 1 сентября, а не к 15-му, как того требует приказ Минэнерго России.

«Сроки надо сжать. Приказ Минэнерго РФ касается страны в целом, а температурные режимы у нас разные, и здесь мы должны быть максимально мобилизованы», - подчеркнул врио губернатора.