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Мурманская область. Арктика04.07.19 14:03

Уж зима катит в глаза: муниципалитеты Мурманской области готовятся к отопительному сезону

Ход подготовки каждого муниципального образования Мурманской области к предстоящему отопительному сезону, проблематику и специфику подачи тепла на отдельных территориях обсудил сегодня глава региона с руководителями профильных ведомств областного правительства.

Детально о ситуации доложили заместитель губернатора Евгений Никора и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский.

В подавляющем большинстве муниципалитетов проблем с формированием нормативного запаса топлива не прогнозируется. В соответствии с графиками ведётся подготовка муниципальных сетей к работе зимой, необходимые для этого субсидии выделены. По муниципалитетам, где существуют риски и долги перед поставщиками, ситуация держится на особом контроле, рассказал Владимир Гноевский.

Как добавил Евгений Никора, сейчас ведётся подготовка документов, которые отрегулируют порядок распределения дополнительных трёх миллиардов рублей, выделенных правительством Российской Федерации на компенсацию расходов ресурсоснабжающих организаций Мурманской области, связанных с удорожанием мазута. Параллельно продолжается работа с федеральным центром по выделению на эти цели очередного транша.

Врио губернатора  поручил еженедельно сверять часы со всеми теплоснабжающими организациями, уделить особое внимание подготовке к отопительному сезону небольших предприятий, в частности электрокотельных, и оказывать всю возможную поддержку органам местного самоуправления в вопросах подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

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