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Мурманская область. Арктика04.07.17 17:37

Уж зима катит в глаза: муниципалитеты Мурманской области продолжают готовиться к отопительному периоду 2017/18 годов

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун подняла тему долгов муниципальных электрокотельных перед ресурсоснабжающими предприятиями, а также подготовку муниципалитетов к новому отопительному периоду.

Заместитель главы администрации Кольского района Игорь Богданов доложил, что в поселках Кильдинстрой и Тулома полностью сняты ограничения по электроснабжению. В Междуречье, Верхнетуломском и Туломе ограничения сняты частично, готовятся к подписанию соглашения о реструктуризации долгов. В поселках с двух до пяти процентов увеличена собираемость коммунальных долгов с населения, усилена претензионная работа по взысканию просроченной задолженности с населения и организаций.

Первый заместитель главы администрации ЗАТО Североморск Ирина Долгушина проинформировала, что сейчас обсуждаются условия передачи в аренду «Мурманэнергосбыту» муниципальных котельных, работы планируется закончить к 17 августа. Первый заместитель главы администрации ЗАТО Заозерск Евгений Магомаев сообщил, что местными властями принята на баланс котельная Минобороны, подготовка к зиме продолжается в плановом порядке.

Глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров рассказал, что в данный момент завершается строительство водовода на реке Сайда – проложено около 1,5 км труб. Строительство водовода должно завершиться к 10 июля, затем будут продолжены очистные работы русла, направленные на улучшение качества воды в реке.

Губернатор Марина Ковтун еще раз обратила внимание местных властей на особую значимость всех работ, проводимых в летний период и направленных на предоставление качественных коммунальных услуг северянам.

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