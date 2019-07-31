Уж зима катит в глаза: Мурманские дорожники готовятся к бою
До 1 сентября автодороги Мурманской области будут приведены в нормативное состояние для должного вхождения в осенне-зимний период. Об этом на выездном заседании правительства региона в Коле доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.
На содержание участков федеральной трассы Р-21 ФКУ Упрдор «Кола» заключило два госконтракта с компанией «Технострой». Договоры субподряда подписаны с ООО «Кольское дорожное управление» и ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление».
До 1 ноября подрядчиками должны быть полностью сформированы запасы противогололёдных материалов – 45 тысяч тонн песка, каменной крошки и соли.
Для постоянного контроля погодных условий на федеральной автодороге установлены 22 автоматические метеостанции, для визуального наблюдения за состоянием трассы – 43 видеокамеры. Изображение с камер транслируется на интернет-сайт ФКУ Упрдор «Кола». Данные о сложных метеоусловиях отображаются на 8 информационных табло, установленных на трассе.
Общая сумма финансирования на содержание более
По содержанию более
Помимо обычных работ по подготовке к зиме, в этом году планируется установить на трёх участках Серебрянской дороги («Териберка», «Туманка» и «Кильдин») электронные табло, информирующие о сложных погодных условиях, - такие же, как на федеральной автотрассе. Исходя из опыта прошлого года, когда «Серебрянка» часто закрывалась из-за снежных заносов, в этом году подрядчик заложил в план обслуживания дороги больше единиц техники, сил и средств.
Со 2 сентября возобновит круглосуточную работу диспетчерская служба Мурманскавтодора. Любой житель области сможет позвонить в службу и в режиме автоответчика получить краткую информацию о ситуации на дорогах. Информацию по закрытию проезда и состоянию автодорог диспетчерская служба будет оперативно размещать на главной странице официального интернет-сайта Мурманскавтодора в разделе «Информация о состоянии дорог».
Договоры на обслуживание улиц и дорог местного значения с подрядчиками заключают муниципалитеты. На сегодня все необходимые соглашения местными властями подписаны, риска срыва сроков подготовки дорожной сети к зиме нет.
Глава региона Андрей Чибис обратил внимание органов местного самоуправления на то, что неправильно заключать контракты с подрядчиками на срок до конца года. «Пересменки» обслуживающих дороги организаций в самый острый зимний период, подчеркнул врио губернатора, быть не должно.
Кроме того, Андрей Чибис поручил Ольге Кузнецовой и областному Минтрансу внимательно следить за ситуацией с содержанием дорог в муниципалитетах. «Чтобы не получилось так – вдруг что-то не то, но это «вопрос местного значения». Мы должны всё контролировать, наказывать, если есть за что, и помогать, если безвыходная ситуация требует нашей помощи», - отметил глава региона.