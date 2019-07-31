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Мурманская область. Арктика31.07.19 09:15

Уж зима катит в глаза: Мурманские дорожники готовятся к бою

До 1 сентября автодороги Мурманской области будут приведены в нормативное состояние для должного вхождения в осенне-зимний период. Об этом на выездном заседании правительства региона в Коле доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

На содержание участков федеральной трассы Р-21 ФКУ Упрдор «Кола» заключило два госконтракта с компанией «Технострой». Договоры субподряда подписаны с ООО «Кольское дорожное управление» и ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление».

До 1 ноября подрядчиками должны быть полностью сформированы запасы противогололёдных материалов – 45 тысяч тонн песка, каменной крошки и соли.

Для постоянного контроля погодных условий на федеральной автодороге установлены 22 автоматические метеостанции, для визуального наблюдения за состоянием трассы – 43 видеокамеры. Изображение с камер транслируется на интернет-сайт ФКУ Упрдор «Кола». Данные о сложных метеоусловиях отображаются на 8 информационных табло, установленных на трассе.

Общая сумма финансирования на содержание более 560 км федеральной автодороги «Кола», пролегающих по Мурманской области, составляет 527 млн рублей.

По содержанию более 2000 км региональных автодорог до весны 2020 года действуют четыре госконтракта – с ООО «Технострой», ООО «Кольское дорожное управление», ООО «УК «Мурманское дорожное управление» и ООО «Техпром».

Помимо обычных работ по подготовке к зиме, в этом году планируется установить на трёх участках Серебрянской дороги («Териберка», «Туманка» и «Кильдин») электронные табло, информирующие о сложных погодных условиях, - такие же, как на федеральной автотрассе. Исходя из опыта прошлого года, когда «Серебрянка» часто закрывалась из-за снежных заносов, в этом году подрядчик заложил в план обслуживания дороги больше единиц техники, сил и средств.

Со 2 сентября возобновит круглосуточную работу диспетчерская служба Мурманскавтодора. Любой житель области сможет позвонить в службу и в режиме автоответчика получить краткую информацию о ситуации на дорогах. Информацию по закрытию проезда и состоянию автодорог диспетчерская служба будет оперативно размещать на главной странице официального интернет-сайта Мурманскавтодора в разделе «Информация о состоянии дорог».

Договоры на обслуживание улиц и дорог местного значения с подрядчиками заключают муниципалитеты. На сегодня все необходимые соглашения местными властями подписаны, риска срыва сроков подготовки дорожной сети к зиме нет.

Глава региона Андрей Чибис обратил внимание органов местного самоуправления на то, что неправильно заключать контракты с подрядчиками на срок до конца года. «Пересменки» обслуживающих дороги организаций в самый острый зимний период, подчеркнул врио губернатора, быть не должно.

Кроме того, Андрей Чибис поручил Ольге Кузнецовой и областному Минтрансу внимательно следить за ситуацией с содержанием дорог в муниципалитетах. «Чтобы не получилось так – вдруг что-то не то, но это «вопрос местного значения». Мы должны всё контролировать, наказывать, если есть за что, и помогать, если безвыходная ситуация требует нашей помощи», - отметил глава региона.

 

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