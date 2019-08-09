Уж зима катит в глаза: Работы по подготовке к зиме в Заполярном и Печенге завершатся к 25 августа

Готовность Заполярного и Печенги к зиме проверялась в ходе шестого выездного заседания межведомственной комиссии по вопросам подготовки объектов ЖКХ Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры. Также в рамках поездки заместитель главы региона провел заседание оперативного штаба по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований. В мероприятиях приняли участие представители администраций муниципальных образований гп. Заполярный и гп. Печенга, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, руководители социально значимых объектов.

Работа по подготовке к отопительному сезону в гп. Заполярный ведётся в штатном режиме в соответствии с графиком. Готовность жилфонда – 80%, объектов образования и здравоохранения – 100%, тепловых сетей – 90%.

С 1 июля теплоснабжающей организацией в Заполярном является АО «МЭС». Котельная к работе готова, завершается формирование нормативного запаса топлива.

В гп. Печенга готовность жилых домов – 65%, котельных – 76%, тепловых сетей – 90%, в настоящее время проводятся пробные топки. Завершение работ и получение паспортов готовности планируется в срок до 25 августа.

Отмечена необходимость повышения температуры теплоносителя на выходе с котельной № 177, которая отапливает среднюю школу № 5 в Печенге. Евгений Никора поручил в недельный срок провести корректировку договора теплоснабжения в части поднятия температурного графика на 10 градусов, провести наладку тепловой сети, выполнить работы по установке дополнительных отопительных приборов в школе.

В настоящее время межведомственная комиссия провела проверки в 16 муниципальных образованиях Мурманской области.

В рамках работы оперативного штаба произведен осмотр хода работ по устройству новой общественной территории «Парк новых возможностей» в Заполярном, благоустройству стадиона в Печенге, реализуемых по программе «Формирование комфортной городской среды».