Уж зима катит в глаза: региональное правительство выделило дополнительно 23,4 млн рублей на обеспечение надежного прохождения предстоящего отопительного сезона

Муниципалитеты Мурманской области получат дополнительно 23,4 млн рублей на продолжение работ для обеспечения надёжного прохождения предстоящего отопительного сезона. В госпрограмму Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» внесены изменения, касающиеся перераспределения средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований.

Дополнительные средства – а это 23,4 млн рублей – предоставляются для обеспечения бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения. Речь идёт о выполнении работ по капитальному ремонту инженерных сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований Мурманской области в рамках подготовки к отопительному периоду.

В соответствии с подписанным постановлением ЗАТО г. Заозерск и г.Оленегорск получат средства на капитальный ремонт тепловых сетей, г. Полярные Зори – на капитальной ремонт насосной станции нп. Африканда-1, переданной Минобороны Российской Федерации в неудовлетворительном техническом состоянии. Также дополнительное финансирование получит гп. Никель на замену бака-аккумулятора центральной котельной, гп. Заполярный – на замену изоляции на участке тепловой сети, гп. Кильдинстрой – на замену сети электроснабжения на котельную, Кольский район – на замену изоляции на участке тепловой сети сп. Тулома.

Решение принято на основании правил предоставления и расходования субсидий и в соответствии с заявками муниципальных образований.