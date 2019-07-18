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Мурманская область. Арктика18.07.19 07:15

Уж зима катит в глаза: ресурсоснабжающие организации Мурманской области вступили в активную фазу подготовки к предстоящему отопительному сезону

Ресурсоснабжающие организации Мурманской области вступили в активную фазу подготовки к предстоящему отопительному сезону. В летний период в теплоснабжающих организациях региона проводятся ремонтные работы, которые невозможно осуществить зимой при включённом оборудовании.

В рамках контроля проведения летней ремонтной кампании вчера заместитель губернатора Евгений Никора посетил Центральную котельную Мурманской ТЭЦ, предприятие обеспечивает теплом 75 процентов жилфонда областного центра.

«Все понимают, что в этом году летом очень холодно, но без проведения ремонтных работ на станциях и сетях невозможно обеспечить безопасность прохождения отопительного сезона в предстоящий осенне-зимний период», – подчеркнул Евгений Никора.

Как рассказал в ходе осмотра основных объектов котельной исполнительный директор Мурманской ТЭЦ Владимир Комаров, комплекс проводимых ремонтных мероприятий достаточно широкий – начиная от работ на так называемом мазутном хозяйстве, газоходах, заканчивая внутристанционным оборудованием. Кроме того, капитальные работы ведутся на тепловых сетях, примыкающих к котельным. Несмотря на то, что отопительный сезон был завершён позже, ремонтная кампания проходит в соответствии с графиком.

«В 20-х числах августа пройдут последние гидравлические испытания и после этого мы считаем, что всё теплосетевое, водогрейное оборудование наших станций будет готово. Как правило, к концу августа мы уже готовы подавать тепло на социальные объекты и в дома мурманчан», – добавил Владимир Комаров.

По информации вице-губернатора Евгения Никоры, комиссия, которая будет проверять готовность всех муниципальных образований к отопительному сезону, приступит к работе уже на следующей неделе.

 

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