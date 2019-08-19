Уж зима катит в глаза: руководителям трёх управляющих организаций объявлены предостережения

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением жилищного законодательства.

В ходе проведенной в администрации г.Мурманска комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства областного центра к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов установлено, что ряд управляющих организаций допустили отставание от графика подготовки жилого фонда к отопительному периоду.

С учётом текущих погодно-климатических условий на территории Мурманской области, особой социальной значимости данной сферы правоотношений, отставание управляющих организаций от графика подготовки жилого фонда к отопительному периоду может привести к невозможности подачи теплоносителя в многоквартирные дома при начале отопительного сезона, и как следствие нарушению проживающих в данных многоквартирных домах прав граждан.

В связи чем по окончании проведенной комиссии прокуратурой Октябрьского округа г.Мурманска объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям трёх управляющих организаций столицы Заполярья