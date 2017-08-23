Уж зима катит в глаза: учреждения УФСИН России по Мурманской области приступили к заготовительной овощной кампании

В подведомственных учреждениях регионального УФСИН проведена работа по подготовке овощехранилищ и складских помещений к приёму и хранению свежих овощей. Осуществлён обширный комплекс ремонтных работ, а также дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Проведён смотр-конкурс овощехранилищ, который подтвердил, что помещения для хранения овощей готовы к заготовительной кампании.

УФСИН уже заключил контракты на поставку свежего картофеля, свёклы, моркови и лука. Ведётся работа по заключению государственного контракта на поставку свежей капусты.

Объём продукции, который поступит осенью 2017 года из Ульяновской и Волгоградской областей на овощехранилища учреждений, позволит обеспечить колонии и следственные изоляторы овощами для питания осуждённых и подследственных до следующей заготовительной кампании.