Уж зима катит в глаза: управляющие компании предупредили об ответственности за срыв начала отопительного сезона

В североморской администрации под председательством главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова вчера состоялось расширенное заседание Межведомственной комиссии по ЖКХ с участием председателя Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгения Алексеева, руководителей ГЦ «ЖКХ», АО «МЭС», управляющих компаний, представителей администрации ЗАТО.

Главный вопрос – подготовка к зимнему периоду. Готовность к новому отопительному сезону учреждений культуры и образования самая высокая, она составляет 100 процентов. Готовы к зиме и ресурсоснабжающие предприятия. На заседании были заслушаны руководители управляющих компаний ЗАТО г.Североморск по вопросу готовности подачи теплоносителя в жилфонд.

«Детские сады и школы готовы к приёму тепла. Мы вчера согласовали проект распоряжения о подаче тепла в образовательные учреждения начиная с 28 августа, чтобы при ухудшении погоды эти объекты могли к 1 сентября прогреться и принять детей в комфортных условиях. Что касается жилфонда – паспорта готовности ко мне поступают. Я их подписываю. Не все ещё 100 процентов управляющих компаний получили паспорта, но работы по проведению гидроиспытаний и опрессовок завершаются», - рассказал глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

Владимир Евменьков отметил, что те управляющие компании, которые допустят срыв начала отопительного сезона, будут представлены в государственную жилищную инспекцию на предмет лишения лицензии.