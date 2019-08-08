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Мурманская область. Арктика08.08.19 07:15

Уж зима катит в глаза: в парках и скверах Мурманска досуг можно будет провести содержательно

Для парков и скверов Мурманска будет составлена афиша тематических мероприятий. Поручение наполнить интересными событиями общественные пространства областного центра глава региона Андрей Чибис вчера  дал руководителю Центра городского развития Мурманской области Ольге Вовк. Задача поставлена по итогам осмотра скверов столицы Заполярья, в которых сейчас проводится реконструкция в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Главная задача подрядчика – провести все работы по реконструкции скверов качественно и сдать объекты в срок. Наша задача – создать инфраструктуру, наполнить общественные пространства интересными событиями, создать условия для разнообразного и комфортного времяпрепровождения», – сказал Андрей Чибис.

Вчера глава региона Андрей Чибис вместе с властями Мурманска проверил ход ремонтных работ в скверах центральной части города. Реконструкция площади Первоучителей по графику завершится в августе. Территорию вымостят гранитной плиткой, по её периметру установят декоративные скамьи-клумбы, модернизируют систему освещения, здесь же появятся стенды, посвящённые истории славянской письменности.

Сквер на Театральном бульваре планируют открыть для посетителей осенью. Рабочие уже приступили к укладке тротуарной плитки. Все материалы, необходимые для проведения реконструкции, по словам подрядчика, завезены на объект. В плане благоустройства сквера – установка двух детских площадок, замена уличного освещения. Кроме того, территорию парка украсят колоннадами и скульптурами.

Как отметил глава региона Андрей Чибис, задача по благоустройству городских пространств на несколько лет вперёд будет одной из приоритетных для правительства Мурманской области. Кроме того, врио губернатора обратил внимание на то, что до конца года региональная программа по преображению городской среды будет актуализирована.

Также в ходе рейда руководители города и области осмотрели ход ремонтных работ на объектах теплоснабжения. На одном из участков – на улице Софьи Перовской – работы на магистралях планируется завершить до 20 августа, далее последует опрессовка теплосетей, после чего система будет подготовлена к подаче тепла.

 

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