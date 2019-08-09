Уж зима катит в глаза: вопрос платежной дисциплины электрокотельных обсудили в правительстве области

Рабочая встреча генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт» Петра Конюшенко и заместителя губернатора Мурманской области Евгения Никоры состоялась в правительстве региона. Главной темой обсуждения стал вопрос платёжной дисциплины предприятий теплоснабжения. В частности, особый акцент сделан на работе электрокотельных.

Было подчеркнуто, что в этом году из-за аномально низких температур не произошло снижение объёмов потребления электрической энергии в летний период, как это было в предыдущих годах. При этом остаётся острым вопрос стабильности оплаты потребленной электроэнергии именно предприятиями теплоснабжения.

«Считаем стратегически важным определить новые шаги, которые обеспечат своевременную оплату электроэнергии. Речь идёт о социально-значимых предприятиях, поэтому необходимы срочные и действенные меры по стабилизации расчётов», – отметил Петр Конюшенко.

Участники встречи отметили, что совместно с органами власти и предприятиями сферы ЖКХ необходимо максимально продуктивно использовать период до старта отопительного сезона для снижения размера ранее накопленного долга, а также модернизации мощностей.