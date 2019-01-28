Уже 1,5 тысячи километров преодолели уральские экстремалы, стартовавшие из Мурманска

Экстремалы, решившие проехать всё Заполярье на снегоходах, 20 января добрались до Архангельска. Как «Арктик-ТВ» сообщало, группа уральских смельчаков начали путешествие 11 января, стартовав из Мурманска. Как рассказали путешественники, путь был не из лёгких.

Как пишет ТАСС, в этот же день путешественники планируют выдвинуться в сторону города Мезень. На данный момент уральцы прошли уже около 1,5 тысячи километров. Основной сложностью маршрута оказался «пухляк» – мягкий не улежавшийся снег.

«Снег навыпадал, но этот снег, как его называют на профессиональном жаргоне, «пухляк», его вроде много, но он не улежавшийся – оттепели не было, и снегоходы проваливаются практически до земли», – пояснил координатор экспедиции «Северная тропа – 2019» Игорь Смолин.

На берегу Белого моря путешественников ждал плохой лёд.

«Был даже своеобразный рекорд – полтора километра проходили целых три часа, если не больше. Это на Белом море, чуть ли ни на руках в некоторых узких местах перетаскивали снегоходы», – рассказал путешественник.

В течение трёх месяцев экстремалы планируют вдоль арктического побережья доехать до Петропавловска-Камчатского.