Ужесточены требования к лицам, осуществляющим монтаж, демонтаж и обслуживание лифтов в многоквартирных домах

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский провел совещание по вопросу замены лифтов в многоквартирных домах. В обсуждении приняли участие представители органов местного самоуправления, сотрудники Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Фонда капитального ремонта Мурманской области, специалисты ООО «Инженерный центр КПЛ» и организаций, монтирующих лифты.

В сентябре 2017 года вступили в силу Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации.

Правилами ужесточены требования к лицам, осуществляющим проведение работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию лифтов. Представителям управляющих организаций, ТСЖ, организаций, осуществляющих монтаж и эксплуатацию лифтов, необходимо пройти обязательную аттестацию в соответствующих центрах оценки квалификации.

В настоящее время не во всех управляющих и обслуживающих организациях соблюдаются требования к наличию квалифицированного и аттестованного персонала.

Во избежание срыва сроков завершения работ по замене лифтов в рамках региональной программы Владимир Гноевский порекомендовал главам муниципальных образований в кратчайшие сроки обеспечить прохождение обучения персонала в специализированных центрах и взять ситуацию с заменой лифтов на контроль.