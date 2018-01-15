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Мурманская область. Арктика15.01.18 12:55

Ужесточены требования к работе управляющих компаний

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, обсудили изменения жилищного законодательства, направленные на ужесточение требований к работе управляющих компаний.

Об изменениях, внесённых в Жилищный кодекс и отдельные законодательные акты РФ, которые вступили в силу в 2018 году, доложила начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова.

Так, в сфере лицензионного контроля за деятельностью управляющих организаций введено понятие «грубые нарушения лицензионных требований». Таким образом, ужесточаются требования к работе управляющих организаций, и в случае допущения грубых нарушений, процедура отзыва лицензии существенно сокращается. В целях повышения прозрачности сферы ЖКХ введено новое лицензионное требование к управляющим организациям – отсутствие тождественности в наименованиях управляющих организаций. То есть введен запрет на наличие управляющих организаций с одинаковыми названиями. Кроме того, с 2018 года веден порядок начисления штрафа лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, за нарушение порядка расчета платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, повлекшем необоснованное увеличение размера такой платы. Штраф в таких случаях должен быть уплачен потребителю в размере 50% величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить, за исключением случаев, когда нарушение начисления платы произошло по вине потребителя. Выплата штрафа будет производиться путем снижения размера платы за содержание жилого помещение либо коммунальные услуги, рассказала главный жилищный инспектор региона.

Губернатор Марина Ковтун дала поручение руководителю ГЖИ Алёне Кузнецовой ознакомить сотрудников органов муниципального жилищного контроля с указанными новшествами законодательства.

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