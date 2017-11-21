В 16 часов 52 минуты пожар на рыболовном судне «Одиссей-1» был полностью локализован

Напомним, информация о возгорании на судне поступила утром в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области. Пожару присвоен повышенный ранг «1 БИС».

Всего на ликвидации последствий задействовано 88 человек и 17 единиц техники, от МЧС России 60 человек и 13 единиц техники.

С судна эвакуированы 18 человек. Погибших и пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается.