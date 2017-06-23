В 2016 году Мурманская область также вошла в группу субъектов РФ с «высоким» качеством управления финансами

Сегодня на заседании регионального правительства министр финансов Мурманской области Елена Дягилева доложила об основных результатах деятельности министерства за отчетный год, а также о ключевых задачах на 2017 год.

Глава ведомства подчеркнула, что обеспечение реализации ответственной бюджетной и долговой политики региона – это важнейшая задача областного министерства финансов. При этом в проведении бюджетной и долговой политики мы не являемся в полной мере самостоятельными и должны выполнять целый ряд условий, которые устанавливаются Минфином России при заключении соглашений по предоставлению Мурманской области бюджетных кредитов на замещение коммерческой части государственного долга региона, отметила министр финансов.

Ключевым ориентиром при исполнении бюджета Мурманской области в 2016 году являлись установленные соглашениями параметры предельного дефицита и предельного объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций, которые не должны были превысить 10 и 26 процентов соответственно от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. По итогам 2016 года областной бюджет исполнен с профицитом в размере 3,7 млрд рублей, объем коммерческого долга снизился на 20,8% и составил на конец года 21,7% к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. В 2017 году параметры предельного объёма долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций не должны на конец года превысить уже 21 процент от суммы доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений, сказала Елена Дягилева.

Также одной из важнейших задач было обозначено повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами. Всего для обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов в 2016 году из областного бюджета муниципальным образованиям было направлено 3,7 млрд рублей. Министр финансов отметила, что по результатам мониторинга исполнения местных бюджетов оперативно принимались решения по оказанию им помощи, была распределена дополнительная дотация на сумму 168,7 млн рублей, выдавались бюджетные кредиты, фактически выдано 876 млн рублей. В результате принятого решения о реструктуризации муниципального долга списано долговых обязательств на сумму 181 млн рублей.

По оценкам Минфина России по итогам 2016 года в регионе обеспечено высокое качество межбюджетных отношений, кроме того по итогам рейтинга качества управления региональными финансами в 2016 году Мурманская область также вошла в группу субъектов РФ с «высоким» качеством управления финансами. Также Мурманская область уже не первый год находится в группе регионов с высокой долговой устойчивостью и по оценке Минфина России, по итогам 2016 года также входит в группу субъектов РФ с высоким качеством управления долговыми обязательствами.

«Важной задачей в 2017 году остается обеспечение выполнения условий соглашений с Минфином России на предоставление бюджетных кредитов. Кроме того, в 2017 году нам необходимо выполнить целый ряд условий, установленных заключенным соглашением о предоставлении региону дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Среди обязательств – устранение неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок), обеспечение роста доходов, роста ряда показателей экономического развития, оптимизация расходов, запрет на увеличение численности государственных служащих и другие условия», – сказала Елена Дягилева.