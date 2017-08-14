В 2016 году отмечено снижение хищений хакерами с карт россиян, но прогнозы аналитиков на будущее не радуют

За прошлый 2016 год киберпреступниками было похищено с банковских карт жителей России около 650 млн рублей. Отмечается, что если сравнивать с 2015 годом, то показатель хищений хакерами с карт россиян снизился на 15%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчёты компании «Zecurion».

Аналитики считают, что это снижение произошло из-за того, что владельцы «пластика» стали ответственнее относиться к своим счетам: они изучили самые популярные схемы кибермошенничества и избегают столкновений с такими ситуациям.

Компания прогнозирует, что в текущем 2017 году объём хищений вырастет приблизительно до 750 млн рублей.

Аналитики отметили также, что кибермошенники постоянно совершенствуют свои схемы работы. Например, они используют методы социальной инженерии: хакеры звонят физическим лицам и представляются сотрудниками банков, и просят назвать данные своих пластиковых карт. Ещё один вид мошенничества: злоумышленники посылают письма на электронные почтовые ящики клиентов банков, которые содержат ссылки на файлы, ориентированными на интересы потенциальных жертв и содержащие вирусы. Открывая такие вложения, клиенты запускают вирус на своих компьютерных устройствах.

В компании особо отметили, что по результатам текущего года вновь ожидается увеличение объёма хищений: хакеры ввели новую схему обмана. Они звонят своим потенциальным жертвам якобы из Федеральной налоговой службы (ФНС) и под предлогом необходимости срочного погашения налоговой задолженности россиян узнают необходимые данные счетов.