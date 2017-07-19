В 2016 году сокращение выбросов загрязняющих веществ по предприятиям Кольской ГМК составило 21,7%

Об основных достижениях «Норникеля» в области устойчивого развития и безопасности труда говорится в отчёте о корпоративной социальной ответственности за 2016 г., опубликованном на сайте компании.

В 2016 году «Норникель» обновил долгосрочную программу развития, стартовавшую с принятием стратегии развития компании и рассчитанную до 2023 г., которая предусматривает существенную модернизацию производства. Важнейший аспект производственной политики компании – вопросы промышленной безопасности и охраны труда.

Реализация комплекса мер в этой сфере позволила в 2016 году сократить общий уровень несчастных случаев, связанных с производством, на 39%. Коэффициент LTIFR (частота травм с временной потерей трудоспособности) составил 0,33по сравнению с 0,62 годом ранее.

Ещё одна приоритетная задача, стоящая перед компанией - решение накопленных экологических проблем. В 2016 году в Норильске был закрыт устаревший Никелевый завод, проводилась модернизация Талнахской обогатительной фабрики и Надеждинского металлургического завода, введен в строй участок утилизации солевого стока на Кольской ГМК, начата подготовка к переходу рафинировки на технологию хлорного выщелачивания металлов. Всего в прошлом году инвестиции «Норникеля» на модернизацию производства с положительным экологическим эффектом, непосредственно экологические проекты и текущие экологические расходы составили 25,7 млрд руб. (+8,9% к уровню 2015 г.).

В 2016 г. выбросы загрязняющих веществ по группе компаний «Норникель» сократились на 6,2%. Сокращение выбросов Заполярного филиала составило 5,1%, Кольской ГМК – 21,7%.

Столь существенное сокращение выбросов Кольской ГМК обусловлено выведением из эксплуатации участка окомкования и обжига и запуском вместо него цеха горячего брикетирования, что позволило полностью отказаться от устаревшей технологии подготовки сырья к плавке.