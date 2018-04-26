В 2017 году 64 общественно полезных проекта молодых северян получили финансовую поддержку правительства Мурманской области

Правительство Мурманской области поддерживает талантливую и активную молодежь региона, в том числе выделяя средства на общественно полезные проекты.



«Сумма, направленная на эти цели, небольшая – немногим более 3 млн рублей, но это конкретная поддержка 64 общественно полезных проектов», – отметила Марина Ковтун в ходе ежегодного отчёта о работе регионального правительства.



13 проектов из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов. В регионе сформирована система подготовки молодежных лидеров – ежегодно проходят обучающие семинары для активистов общественных объединений, конкурсы «Лидер XXI века» и «Доброволец года». В 23 муниципалитетах действует региональное Добровольческое движение «ЗОВ» – Зона Особого Внимания.



«Число волонтеров увеличилось за год более чем на 900 человек. Уверена, что в этом году, объявленном Президентом Годом добровольца, их станет еще больше. Повышается роль молодого поколения в принятии управленческих решений. Работают молодежные советы при муниципалитетах. Сформирована Общественная молодежная палата при Мурманской областной Думе, предложения которой будут обязательно учтены в разрабатываемой сегодня концепции реализации в регионе молодежной политики», – сказала Марина Ковтун.