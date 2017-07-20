В 2017 году центры здоровья области уже посетили более 10 тысяч северян

За 6 месяцев 2017 года центры здоровья Мурманской области посетили 10 112 жителей региона, 4330 из которых дети.

Система обследования в центрах здоровья позволяет узнать и осознать состояние своего здоровья и показать, насколько вероятно развитие неинфекционных заболеваний в ближайшие годы. На основе полученных данных врач центра формирует индивидуальную программу рекомендаций по ведению здорового образа жизни. При подозрении или выявлении у посетителя какого-либо заболевания врач центра здоровья направляет его к соответствующему специалисту для дальнейшего обследования и определения тактики лечения.

По итогам работы центров за 6 месяцев 2017 года у 66% обратившихся взрослых и 47% детей были выявлены факторы риска развития заболеваний; 6% взрослых и 16% детей были направлены в амбулаторно-поликлинические учреждения области. Кроме того, по итогам осмотра в центре здоровья 0,03% взрослых (2 человека) были направлены в стационар для необходимого лечения.

В Мурманской области действуют шесть центров здоровья: два детских на базе Мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлиники (г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 36, тел. 44-37-12) и Апатитско-Кировской центральной городской больницы (г.Апатиты, ул. Ленина, 32, тел. 7-00-29) и четыре взрослых центра здоровья на базе Мончегорской центральной районной больницы (г. Мончегорск, ул. Ленина, 2, тел. 3-31-62), Центральной районной больницы ЗАТО г.Североморск (г.Североморск, ул. Ломоносова, 10, тел. 8960-025-63-68), Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины (г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 35, тел. 900-943-99-74), а также Мурманской городской поликлиники №1 (г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 52, тел. 20-19-38).

Посетить центр здоровья может любой гражданин Российской Федерации при наличии у него паспорта и полиса.