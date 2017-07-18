В 2017 году из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в моногородах выделено 4,4 млн рублей

В целях стимулирования органов местного самоуправления к поддержке предпринимательской деятельности на своей территории Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области проводятся ежегодные конкурсные отборы муниципальных образований Мурманской области (в том числе моногородов) на софинансирование из областного бюджета мероприятий для реализации муниципальных программ развития предпринимательства.

В 2017 году на участие в конкурсном отборе поданы заявки от пяти монопрофильных муниципальных образований Мурманской области: города Кировск, Мончегорск и Оленегорск, Печенгский район (в рамках переданных полномочий г.п. Никель) и гп.Ревда Ловозерского района, по 6 направлениям.

Основные направления расходования средств текущего года: возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем; возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с лизинговыми обязательствами; возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства целевых расходов на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

По результатам конкурсных процедур заявки всех муниципалитетов удовлетворены. В 2017 году объём поддержки на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства составил 4,4 млн рублей.