В 2017 году консолидированный бюджет Мурманской области получил от налогоплательщиков региона на 59 млн рублей больше, чем в предыдущем

Подводя итоги собираемости налогов и сборов за 2017 год, Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области отмечен прирост поступлений в консолидированный бюджет региона на 59 млн рублей по сравнению с 2016 годом. За год налогоплательщиками Кольского края перечислено в консолидированный бюджет Мурманской области 60,5 млрд рублей, что составило 77% от общей суммы налоговых поступлений. В федеральный бюджет перечислено 23%.

В целом за 2017 год налогоплательщиками региона уплачено 78,6 млрд рублей налогов и сборов, из которых 37% - налог на доходы физических лиц, 35% - налог на прибыль организаций, 13% - налог на добавленную стоимость, 8% - налоги на имущество.

Объём налоговых поступлений в местные бюджеты муниципальных образований Заполярья в 2017 году также возрос – по сравнению с 2016 годом почти на 6%, и составил более 13 млрд рублей.

Налоговым органам региона также удалось улучшить показатели собираемости страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых ведомством с 1 января 2017 года. Прирост поступлений составил 3,5%. Всего за 2017 год поступило более 38 млрд рублей взносов, из них 30 млрд рублей - на обязательное пенсионное страхование, более 7 млрд рублей - на обязательное медицинское страхование, 933 млн рублей - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.