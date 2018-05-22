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Мурманская область. Арктика22.05.18 12:19

В 2017 году квартирами по договорам найма обеспечили 191 ребёнка-сироту

На заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, был заслушан доклад о реализации в регионе жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Дети-сироты, не имеющие жилья, однократно обеспечиваются благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений», – подчеркнула министра образования и науки Мурманской области Наталии Карпенко.

Так, в 2017 году квартирами по договорам найма специализированных жилых помещений обеспечен 191 гражданин, относящийся к категории детей-сирот. Расход финансовых средств составил 231,2 млн рублей, в том числе средств регионального бюджета – 226 млн. В 2018 году в соответствии с заявками органов опеки и попечительства планируется обеспечить жилыми помещениями 146 человек, в областном бюджете на эти цели предусмотрены средства в объеме 187 млн рублей. В первом квартале 2018 года для детей-сирот приобретены 24 квартиры, расход областного бюджета составил 30,2 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году начался период перевода жилых помещений, нанимателями которых являются лица из числа детей-сирот, из специализированного жилищного фонда в жилищный фонд социального использования. Для осуществления данной работы в органах местного самоуправления назначены уполномоченные органы местного самоуправления – межведомственные комиссии.

Также детям-сиротам однократно производится ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются. В 2017 году отремонтированы и подготовлены к заселению жилые помещения для 69 человек, расход из областного бюджета на эти цели составил 5,7 млн рублей, в текущем году запланировано проведение ремонта жилых помещений для заселения 67 детей-сирот.

Наталия Карпенко также отметила, что детям-сиротам на весь период отсутствия в сохраненных жилых помещениях предоставляются дополнительные гарантии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты. В 2017 году данной мерой социальной поддержки воспользовались 1 372 человека, расход из областного бюджета составил 39,8 млн рублей. В 2018 году в областном бюджете предусмотрены 41,5 млн рублей на выплаты для 1433 человек. В первом квартале 2018 года льготой уже воспользовались 1363 человека, расход из областного бюджета составил 11 млн рублей.

«Соблюдение всех жилищных прав детей-сирот находится на постоянном контроле регионального министерства науки и образования и правительства Мурманской области», – подчеркнула Наталия Карпенко.

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