В 2017 году Мурманская область вошла в десятку регионов-лидеров по темпам социально-экономического развития

В 2017 году Мурманская область впервые поднялась на 10-е место в стране по результатам оценки темпов социально-экономического развития, показав рост сразу по всем индикаторам развития экономики, отметила губернатор Марина Ковтун в ходе своего ежегодного отчёта перед депутатами областной Думы о работе правительства региона за прошлый год.



Так, промышленное производство в области выросло почти на 11%. Инвестиции в основной капитал и строительство – в 1,3 раза, объем перевалки грузов в портах – в 1,4 раза, объем вылова водных биоресурсов – на 8%. По величине валового регионального продукта на душу населения Мурманская область занимает среди регионов России 14-е место.



«Мы говорим именно о развитии, потому что для этого созданы базовые условия: сегодня Мурманская область чувствует себя достаточно уверенно», – заявила Марина Ковтун.