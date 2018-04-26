В 2017 году Мурманскую область посетили 332 тысячи туристов

В ходе ежегодного отчёта о деятельности регионального правительства губернатор Марина Ковтун отметила увеличение туристического потока в регион, который, по оценке экспертов, в минувшем году достиг 332 тысяч человек. Пассажиропоток аэропорта Мурманск в 2017 году увеличился почти на 11% и достиг 846 тысяч человек, а аэропорта Хибины – в 1,3 раза, до 70 тысяч человек, сообщила Марина Ковтун.



«Мы связываем это как с развитием туристической инфраструктуры, так и с повышением транспортной доступности туристических объектов», – подчеркнула Марина Ковтун.



Так, завершена реконструкция авторазвязки при въезде в Кировск, на которую привлечено федеральное софинансирование в сумме 74,4 млн рублей и предоставлена сопоставимая региональная субсидия – свыше 73 млн рублей. Ведется перевод в твердое покрытие автодороги Умба – Варзуга. Заасфальтированы все дороги в Териберке.



«Интерес к старинному поморскому селу Териберка вырос не только у туристов, но и, что самое важное, у инвесторов: в поселке появились новые гостиницы, построен ресторан на берегу Баренцева моря, реализуются проекты по развитию дайвинга, экологического и паломнического туризма. В настоящее время идет разработка мастер-плана развития Териберки и подготовка к 4-му фестивалю «Териберка – новая жизнь», который в прошлом году вошел в шорт-лист лучших практик по развитию регионов Агентства стратегических инициатив», – рассказала Марина Ковтун.



Новый импульс развитию экологического туризма, по мнению главы региона, даст присвоенный Хибинским горам статус первого в регионе национального парка.