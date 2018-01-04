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Мурманская область. Арктика04.01.18 10:19

В 2017 году на Северном флоте было проведено 321 учение

Силы Северного флота по итогам 2017 года выполнили порядка 4,7 тысячи зачётных мероприятий боевой подготовки. Более половины из них – боевые упражнения с практическим применением оружия. По отдельным показателям интенсивность боевой подготовки значительно возросла в разы.

В 2017 году проведено 321 учение, выполнено 213 ракетных стрельб, что на треть превышает прошлогодние показатели. Северный флот показал высокие результаты в состязаниях профессионального мастерства военнослужащих ВМФ России «Кубок моря». По заключению конкурсной комиссии, Северный флот победил в 21 номинации из 38 и занял 1 место.

Морские стратегические ядерные силы, составляющие основу Северного флота, в очередной раз подтвердили свою готовность к выполнению поставленных задач. Экипажи атомных подводных крейсеров Северного флота «Юрий Долгорукий» и «Брянск» выполнили два пуска межконтинентальных баллистических ракет морского базирования.

Экипажи подводных крейсеров Северного флота продолжали освоение новых районов плавания, в том числе и подо льдами Северного Ледовитого океана.

Как сообщает пресс-служба СФ, на флоте проведена значительная работа по обеспечению испытаний новых кораблей. Северный флот обеспечивал завершение государственных испытаний фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», морского судна тылового обеспечения «Эльбрус», противодиверсионных катеров типа «Грачонок».

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