В 2017 году объёмы грузоперевозок воздушным транспортом в Мурманской области выросли в 1,3 раза

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за 2017 год, который размещён на официальном сайте ведомства. Как сообщает министерство, в 2017 году организациями транспорта перевезено 35,3 млн тонн различных грузов. В сравнении с 2016 годом объём перевозок вырос на 0,7%.

По итогам 2017 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше уровня 2016 года на 1,9% в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 7%. В то же время сократились перевозки железной руды на 2,5%.

На морском транспорте объём перевозимых грузов сократился на 12,1%, что обусловлено отсутствием в 2017 году грузопотоков в каботажном виде плавания в направлении порта Диксон, а также уменьшением перевозок сухогрузов для нужд порта Сабетта на полуострове Ямал, ремонтом судов, в то время как наращивались перевозки на экспорт угля и прочих сухогрузов.

В связи с повышением спроса со стороны транспортно-экспедиционных компаний на перевозку грузов воздушными судами сохранялась положительная динамика объёмов грузоперевозок воздушным транспортом (рост в 1,3 раза).

Автомобильным транспортом перевезено грузов на 3,8% больше, чем в 2016 году в связи с увеличением объёма перевозимых грузов, связанных со строительством на крупных промышленных объектах области.