В 2017 году особую обеспокоенность жителей Мурманской области вызывал низкий уровень качества муниципальных автодорог

Подведены итоги опроса населения с применением IT-технологий, проводимого ежегодно, с 1 января по 31 декабря, на официальном портале правительства Мурманской области. Итоги опроса за 2017 год были рассмотрены на заседании тематической рабочей группы «По совершенствованию государственного управления и подготовке к военной службе».

В ходе заседания отмечено значительное увеличение количества респондентов в большинстве муниципальных образований. В целом по региону, в сравнении с 2016 годом, в отчётном году количество участников опроса увеличилось почти в 5 раз и составило 2,5 тысячи человек, вследствие этого достоверность полученных данных существенно возросла.

В итоге, по результатам опроса удовлетворенность населения Мурманской области жилищно-коммунальными услугами в 2017 году составила 83,3%, организацией транспортного обслуживания – 76,6%, качеством автодорог местного значения – 57,9%.

Особую обеспокоенность вызвали низкий уровень удовлетворенности населения региона качеством муниципальных автодорог, а также рост числа граждан, неудовлетворенных качеством (цветом и запахом) горячей воды, зафиксированный в ряде муниципалитетов.

В этой связи дано поручение профильным региональным ведомствам совместно с органами местного самоуправления, на основе данных опроса, выработать необходимые управленческие решения и мероприятия, направленные на устранение проблемных вопросов по конкретным объектам, вызывающим обоснованную критику граждан.

http://minec.gov-murman.ru/activities/devel_city/sub08/