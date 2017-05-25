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Мурманская область. Арктика25.05.17 07:25

В 2017 году порядка 50 млн рублей будет направлено из областного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства региона

Губернатор Марина Ковтун вчера провела заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области.

В преддверии Дня российского предпринимательства глава региона начала заседание с торжественной церемонии награждения начинающих предпринимателей – победителей первого этапа конкурса бизнес-планов на предоставление грантов на начало собственного дела. Марина Ковтун отметила широкую географию участников конкурса – 60 заявок из 11 муниципальных образований и пожелала предпринимателям удачи.

Переходя к деловой повестке заседания, губернатор отметила стабильную поддержку правительством Мурманской области регионального бизнеса. Так, на поддержку предпринимательства в 2017 году выделено не меньше средств, чем в 2016-м, – более 49 млн рублей.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова отметила, что анализ, проведенный министерством, показал положительный экономический эффект и улучшение основных результатов хозяйственной деятельности у предприятий, получивших государственную финансовую поддержку.

В Мурманской области начинающие предприниматели могут претендовать на финансовую поддержку в виде грантов. Ольга Кузнецова отметила положительную динамику эффективности предоставляемых государственных средств: «выживаемость» грантополучателей с 36% в 2012 году в 2016 году возросла до 84%. Самый популярный среди предпринимателей малого и среднего бизнеса вид финансовой поддержки – льготные микрозаймы. За 2016 год Фондом развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области за счет областного и федерального бюджетов было выдано 113 микрозаймов на общую сумму 86,6 млн рублей. Кроме того, Фонд оказывает финансовую поддержку в виде поручительств гарантийного фонда, а также возмещает затраты, связанные с кредитно-лизинговыми обязательствами. Отдельно предоставляются субсидии субъектам социального предпринимательства. В качестве имущественной поддержки начинающие предприниматели могут стать резидентами бизнес-инкубатора на площадках Мурманска и Апатитов. Этот статус позволяет существенно сэкономить на аренде офисного помещения, его ремонте, закупке оборудования, обеспечении помещения связью. Дополнительно резидент может бесплатно воспользоваться консультациями бухгалтера, специалистов по бизнес-планированию, рекламе и маркетингу.

В регионе действует программа по содействию молодежному предпринимательству «Ты – предприниматель». По итогам 2016 года в программу вовлечено более 800 молодых людей. Успешно прошли обучение 156 человек. По результатам работы программы «Ты – предприниматель» в регионе создано 19 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для оказания комплекса информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе работает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Специалисты центра оказывают помощь как действующим предпринимателям, так и тем, кто только желает открыть свое дело. В 2016 году центр оказал поддержку 748 субъектам малого и среднего предпринимательства, более 80 из которых приняли участие в специальных программах обучения, более 240 – в семинарах, конференциях, форумах и «круглых столах». 

 

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