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Мурманская область. Арктика26.02.18 08:10

В 2017 году рекордсменами по росту цен в Мурманской области стали помидоры, топливо моторное и услуги образования

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития  Мурманской области за 2017 год, который  размещён на официальном сайте ведомства. Как сообщает министерство, в декабре 2017 года в Мурманской области инфляция сложилась на уровне 103,1% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 105,6%).

Продовольственные товары за год подорожали в среднем на 2,6%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 4,2%, платные услуги населению – на 2,4%.

Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на помидоры (на 21%), картофель (на 19%), яблоки (на 16%), лимоны (15%), масло сливочное (на 14%), масло оливковое, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 10%), овощные консервы, огурцы (на 8%), мороженое, молоко и молочную продукцию (на 6%), рыбу мороженную (кроме сельди), печень говяжью, изделия мучные кондитерские, филе рыбное мороженое, продукты из мяса и птицы копченые (на 5%).

При этом снизились цены на чеснок (на 35%), сахар (на 27%), виноград (на 23%), яйцо куриное (на 12%), крупы и бобовые (на 11%), мясо птицы, сельдь соленую, подсолнечное масло, сухофрукты и апельсины (на 6%), морковь и орехи (на 5%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на шерстяные ткани и топливо моторное (на 9%), фотоаппараты и табачные изделия (на 8 %), печатные издания и галантерею (на 7%), ювелирные изделия, полотенца, меховые изделия, обувь, парфюмерно-косметические товары, металлическую и стеклянную посуду, трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия, ковры и ковровые изделия (на 6%), часы, ткани хлопчатобумажные, одежду и белье, фарфоро-фаянсовую посуду, игрушки и товары для животных (на 5%).

Стоимость медикаментов, пиломатериалов и спичек снизилась на 3%.

Из числа платных услуг населению услуги высшего образования подорожали на 28%, услуги почтовой связи – на 16%, обрядовые услуги, услуги городского пассажирского транспорта, услуги прачечных и организаций культуры – на 10%, услуги бань и душевых, услуги среднего образования – на 8%, ремонт одежды, услуги проводного вещания и санаторно-оздоровительные услуги – на 7%, ветеринарные и медицинские услуги – на 6%, услуги правового характера – на 5%.

Стоимость услуг воздушного транспорта снизилась на 4%, услуг профессионального обучения и банков – на 3%.

Потребительский рынок Мурманской области в 2017 году продемонстрировал рост физических объёмов оборота розничной торговли и платных услуг населению. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 0,5% по сравнению с 2016 годом за счет заметного оживления по продовольственной группе товаров, оборот по которым в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года на 1%. Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составила 58,9%, практически сохранившись на уровне 2016 года (58,8%).

Физические объемы оборота общественного питания снизились на 2,1% к уровню 2016 года.

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг

населению составил 100,6% по отношению к 2016 году. Наибольший рост физических объемов отмечен по услугам физической культуры и спорта – на 4,6%, телекоммуникационным услугам – на 4%. При этом физические объёмы бытовых услуг снизились на 1,6%.

 

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