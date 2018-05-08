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Мурманская область. Арктика08.05.18 15:39

В 2017 году следователи Мурманской области помогли вернуть свыше 400 миллионов рублей невыплаченных зарплат

Перед следственными органами СК России поставлена приоритетная задача - тщательно и всесторонне рассматривать каждое сообщение о невыплате работникам заработной платы и принимать исчерпывающие меры, направленные на возмещение ущерба.

Так, следственным отделом по Кольскому району следственного управления СК России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося строительными и монтажными работами на территории Мурманской области (ч.2 ст. 145.1 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что руководство Общества в период с августа по ноябрь 2017 года, имея реальную возможность выплатить причитающиеся работникам денежные средства, направило их на цели, не связанные с выплатой заработной платы, а именно на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, для расчета с поставщиками и подрядчиками. В результате противоправных действий обвиняемого 17 работникам Общества не выплачены денежные средства на общую сумму свыше 730 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый осознал степень общественной опасности своих действий, раскаялся и в полном объёме погасил имеющуюся задолженность.   

Также в качестве примера можно привести уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора МУП г. Полярные Зори «ТС-Африканда», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности).

Следствием установлено, что в период с октября 2014 года по февраль 2015 года обвиняемый не выплатил трем работникам предприятия причитающуюся им заработную плату и иные установленные законом выплаты в размере более 80 тысяч рублей.

В результате предпринятых следователем СКР мер задолженность по заработной плате потерпевшим полностью возмещена.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

В 2017 году следственным управлением СКР во взаимодействии с органами прокуратуры, а также с заинтересованными контрольно-надзорными органами восстановлены трудовые права более 10-ти тысяч работников мурманских предприятий, погашена задолженность на сумму свыше 400 миллионов рублей.

В текущем году следственным управлением продолжена активная работа, направленная на восстановление нарушенных конституционных прав граждан на своевременную оплату труда.

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