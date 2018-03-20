В 2017 году совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона по отношению к уровню за 2016 год снизился на 5,5%

По предварительным данным Мурманскстата, в 2017 году организациями Мурманской области было получено 63108,5 млн рублей прибыли и 3908,2 млн рублей убытка (в 2016 году – соответственно 69045,6 млн рублей и 6407,2 млн). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций области по отношению к уровню за 2016 год снизился на 5,5% и составил 59200,3 млн рублей прибыли.

Наибольшее снижение финансового результата отмечено по видам экономической деятельности «Деятельность водного транспорта», «Производство текстильных изделий».

В сумме прибыли по Мурманской области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 48,8% и 26,0% (в 2016 году – 35,3% и 32,8%).

В общем количестве организаций по нашему региону доля убыточных составила 31,9% (в 2016 году – 33,2%). Наибольшие убытки получили организации видов экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

В Печенгском муниципальном районе 62,5% организаций были убыточными.