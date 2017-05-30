В 2017 году субсидии на поддержку программ формирования комфортной городской среды получили 29 муниципальных образований Мурманской области

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела первое заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации в Мурманской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Одна из основных функций коллегиального органа – контроль и координация хода выполнения мероприятий проекта.

Глава региона напомнила, что на 2017 год Мурманской области из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 119,86 млн рублей, из них 115,26 млн рублей направлены на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, 4,6 млн рублей – на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

«Этот проект в корне отличается от всех предыдущих программ широким вовлечением граждан в его обсуждение и реализацию. Жители не просто вправе предлагать объекты для благоустройства и получать оперативную информацию обо всех этапах реализации программ. Это право должно быть обеспечено, вся информация должна быть в открытом доступе», – подчеркнула Марина Ковтун.

О ходе реализации приоритетного проекта доложила первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко. В 2017 году субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды получили 29 муниципальных образований. До конца года за счет этих средств планируется благоустроить не менее 69 дворовых и 30 общественных территорий в муниципалитетах, реализовать работы по развитию парка в городе Полярные Зори. Общий объём областного софинансирования программ – более 106 млн рублей, привлечены также муниципальные и внебюджетные средства.

На сегодняшний день в регионе завершена наработка нормативной базы как на уровне региона так и на уровне муниципальных образований. Следующим этапом станет проведение муниципалитетами конкурсных процедур по проектам благоустройства и непосредственное выполнение работ подрядчиками. Программы по благоустройству на 2018 год муниципалитетам необходимо представить до 31 декабря текущего года.

Губернатор Марина Ковтун обратила особое внимание глав муниципалитетов на необходимость комплексного подхода к благоустройству территории и синхронизацию мероприятий с другими реализуемыми на территориях программами в части обустройства дорог, капитального ремонта домов, ремонта и переустройства инженерных сетей.

«Муниципальные программы по благоустройству не должны составляться «лоскутным образом»: вот здесь парк, вот здесь дворовая территория. Необходимо осмыслить общий объём задач по муниципалитету. Демонстрация такого подхода нужна не просто сегодня или завтра, она нужна уже вчера и позавчера», – подчеркнула Марина Ковтун.

В ходе заседания были также рассмотрены программы развития парка на территории города Полярные Зори и благоустройства дворовых и общественных территорий в Кандалакше. Их представили главы администраций муниципалитетов.