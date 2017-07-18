В 2017 году «СЗФК» направит в бюджет города Кировска около 100 млн рублей

11 июля состоялось подписание соглашения о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве между администрацией города Кировск и акционерным обществом «Северо-Западная Фосфорная Компания» на 2017 год.

В рамках нового документа в этом году «Северо-Западная Фосфорная Компания» обязуется перечислить в кировский городской бюджет около 100 млн рублей. В том числе порядка 50 млн рублей будут направлены на обеспечение деятельности образовательных, культурных и спортивных учреждений н п.Коашва. Остальные денежные средства – на развитие коммунальной сферы: ремонт квартир для детей-сирот, ремонт и содержание автодорог, подготовку и проведение праздничных мероприятий, обслуживание объектов внешнего благоустройства: содержание детских площадок и скверов.

«Это уже 10-е по счёту соглашение, подписываемое сторонами, начиная с 2008 года. Наше многолетнее сотрудничество направлено на развитие и поддержание социальной сферы муниципального образования города Кировск с подведомственной территорией и, безусловно, служит примером успешного взаимодействия», - отметил генеральный директор АО «СЗФК» Вадим Рязанцев.