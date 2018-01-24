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Мурманская область. Арктика24.01.18 11:01

В 2017 году в бюджеты городских округов и муниципальных районов Мурманской области поступило штрафов на сумму около 14,7 млн рублей

Министерство юстиции Мурманской области подвело итоги деятельности административных комиссий за 2017 год. За прошедший год 19 административных комиссий, действующих на территориях городских округов и муниципальных районов области, рассмотрели 9361 дело об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена законом Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Из них 94,1% (8808 дел) составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения. Дела о правонарушениях в области торговли составили 5,6% (524 дела); дела о правонарушениях, посягающих на права граждан, институты государственной власти и местного самоуправления, – 0,3% (29 дел).

Больше всего правонарушений совершено по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан» – по этой статье рассмотрено 4313 дел, это более 46% от общего числа рассмотренных дел.

Общее количество дел по статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» составило 2509 – около 27% от общего числа рассмотренных дел, по статье 13 «Торговля в неустановленных местах» – 524 дела, что составляет около 6% от общего числа рассмотренных дел. Суммы штрафов по этим статьям поступают в местные бюджеты.

С 1 ноября 2017 года Управление МВД России по Мурманской области приступило к исполнению Соглашения между МВД России и Правительством Мурманской области о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях». Теперь наряду с должностными лицами органов местного самоуправления сотрудники полиции вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 1-3 статьи 1.1 «Обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка», статьей 6 (за исключением нарушения требований о соблюдении тишины и покоя граждан, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 закона Мурманской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области»), пунктом 4 статьи 9.1 «Нарушение прав граждан на защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных». Всего по протоколам, составленным сотрудниками полиции в ноябре-декабре 2017 года, административными комиссиями рассмотрено 382 дела.

Кроме того, в отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, уполномоченными лицами административных комиссий составлен 251 протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. За уклонение от исполнения административного наказания мировыми судьями в 2017 году вынесено несколько постановлений о назначении наказания в виде обязательных работ.

В местные бюджеты в 2017 году поступило около 14,7 миллиона рублей сумм штрафов, что на 1,6 миллиона рублей больше, чем в 2016 году.

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