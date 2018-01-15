В 2017 году в моногородах Мурманской области создано более тысячи новых рабочих мест

В 2017 году во всех моногородах Мурманской области создано более тысячи рабочих мест. Об этом сегодня на оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун, сообщила региональный министр экономического развития Елена Тихонова.

Елена Тихонова особо отметила, что более 700 рабочих мест – это постоянные рабочие места в секторе малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, в 2017 году в Мурманской области достигнут утвержденный на федеральном уровне целевой показатель по созданию рабочих мест в рамках реализации программ комплексного развития моногородов.