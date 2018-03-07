В 2017 году в Мурманской области больше всех зарплата подросла у работников сферы культуры

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь 2018 года и оценке основных показателей за этот период. Как сообщает ведомство, по предварительным данным среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области за 2017 год составили 37782 рубля в месяц, что на 4,6% выше уровня 2016 года, в реальном выражении – на 0,3%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций сложилась в размере 51450 рублей, по сравнению с уровнем 2016 года увеличилась на 4%, в реальном исчислении – снизилась на 0,2%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с предыдущим годом отмечены по следующим видам деятельности: финансовая и страховая деятельность – 107,3%, оптовая и розничная торговля – 105,6%, обрабатывающие производства – 105,1% и строительство – 105%. Среди организаций социального блока рост оплаты труда составил: в сфере культуры – 123,9%, здравоохранения и социальных услуг – 108,4%, спорта, организации досуга и развлечений – 107,8%, образования – 105,6%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) на 1 февраля 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 90,4 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2018 года на 41 млн рублей (в 1,8 раза) в основном за счёт образования задолженности в АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», АО «СПТБ Звёздочка» и ООО «Косам».

Заработную плату в установленный срок не получили 1568 работников в 14 организациях. На шесть организаций, находившихся в процессе конкурсного производства, приходилось 64% всей задолженности по заработной плате. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.