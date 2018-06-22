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Мурманская область. Арктика22.06.18 11:35

В 2017 году в Мурманской области было реализовано более 4 тысяч культурных проектов и инициатив

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое проводит первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, рассмотрены итоги работы регионального комитета по культуре и искусству в 2017 году. Отчет представил руководитель ведомства Сергей Ершов.

Как отметил Сергей Ершов, в прошлом году приоритетом в деятельности комитета оставалась работа по укреплению материально-технической базы областных и муниципальных учреждений культуры. На эти цели из регионального бюджета было направлено более 286 млн рублей, более 15,5 млн рублей было дополнительно привлечено из федерального бюджета.

В рамках реализации разработанных комитетом планов перспективного развития государственных областных библиотек в прошлом году на базе областной научной библиотеки создан зал наук, объединивший информационные ресурсы главной библиотеки региона и возможности Музея занимательных наук «Фокус»; дан старт проекту «Поэтические голоса Заполярья»; продолжена реализация проектов «Читай и выздоравливай» и «Передвижная детская библиотека». Благодаря внедрению новых форм работы посещаемость областных библиотек за пять лет выросла на 26,6%. На 8,3% по сравнению с 2016 годом возросло также количество выставочных проектов, реализуемых на территории региона. Во многом этому способствовало расширение географии проектов межрегионального уровня, открытие Культурно-выставочного центра Русского музея и участие в реализации выставочных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Успешно решалась задача доступности профессионального искусства для жителей отдаленных населенных пунктов – около 400 спектаклей и концертов на муниципальных сценических площадках посмотрели почти 40 тысяч жителей региона. Одним из ключевых достижений в формировании открытого культурного пространства стало появление в областной филармонии виртуального концертного зала – это дает равные возможности доступа к культурным ценностям для всех жителей Мурманской области, подчеркнул Сергей Ершов.

В текущем году в числе главных задач регионального комитета по культуре и искусству – реализация программы празднования 80-летия со дня образования Мурманской области, модернизация учреждений культуры и создание благоприятных условий для социального и творческого предпринимательства в сфере культуры.

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