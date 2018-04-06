В 2017 году в Мурманской области увеличился объём страховых сборов

В 2017 году объём собранных страховыми компаниями премий в Мурманской области составил 4,0 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 8,2%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, всего в прошедшем году мурманчане заключили 422,9 тысячи договоров страхования. Из них более трети (34,2%) – договоры ОСАГО – 144,5 тысячи договоров, 18,3% составляют договоры страхования прочего имущества граждан, 3,5% – страхование финансовых рисков.

Выплаты по договорам страхования по итогам 2017 года уменьшились на 11,2%, составив 1,8 млрд рублей. В сегменте ОСАГО объём выплат составил 767,2 млн рублей (-14,8% за год), 11,9 млн рублей – выплаты по договорам страхования прочего имущества граждан (-36,6% за год), 4,2 млн рублей – страхование финансовых рисков (-13,8% за год).