В 2017 году в Мурманской области вырос спрос на ипотеку

В 2017 году в регионе, как и в целом по стране, наблюдалось снижение процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях, что способствовало заметному увеличению объема предоставленных банками средств.

В 2017 году в сравнении с предыдущим годом объём выданных рублевых ипотечных кредитов в Мурманской области увеличился на 20%, составив 11,2 млрд рублей. Число выданных ипотечных рублевых кредитов выросло на 14% - до 6,4 тысячи. Рост спроса на ипотечное кредитование пришёлся на IV квартал 2017 года, когда жители Мурманской области оформили 2,2 тысячи кредитов на сумму более 4,0 млрд рублей (в IV квартале 2016 года – 1,5 тысячи кредитов на сумму 2,6 млрд рублей). Прирост составил 47% и 55% соответственно.

Средняя процентная ставка по рублевой ипотеке в Мурманской области снизилась с 12,2% в 2016 году до 10,7%в 2017 году.

Совокупная задолженность жителей региона по ипотечным жилищным кредитам на конец 2017 года достигла 29,6 млрд рублей, увеличившись за год на 12%. Это несколько ниже темпов роста данных показателей по Северо-Западному федеральному округу и Российской Федерации (19% и 16% соответственно).

Уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам по сравнению с другими видами кредитования физических лиц оставался незначительным, составив на конец 2017 года 0,7%.