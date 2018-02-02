В 2017 году в Мурманской области выявлено свыше 2,5 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства

В прокуратуре Мурманской области подведены итоги работы по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в 2017 году.

Всего в прошлом году выявлено свыше 2,5 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства. В целях их устранения внесено 827 актов прокурорского реагирования, в том числе 335 представлений, 384 лица привлечено к дисциплинарной ответственности, 6 лиц уволены в связи с утратой доверия, 2 трудовых договора расторгнуто по причине нарушения порядка заключения. По материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел.

В истекшем году прокурорами инициировано 2 процедуры осуществления контроля за расходами чиновников, внесено 2 представлений и опротестовано 9 незаконных правовых актов, касающихся данного декларирования, 3 лица наказаны в дисциплинарном порядке.

По итогам прокурорских проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции 52 лица привлечено к административной ответственности с наложением штрафов в сумме 1,2 млн рублей, из них реально в бюджет перечислено свыше 1,1 млн рублей.

В целях восстановления интересов государства прокурорами в суды направлено 17 заявлений о возмещении ущерба на сумму 27,6 млн рублей, 14 заявлений, с учётом исков 2016 года, удовлетворены на сумму свыше 28,6 млн рублей.

На постоянной основе осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. В результате принятых мер прокурорского реагирования из 546 актов и их проектов исключено 728 коррупциогенных факторов.

В 2016 году судами области рассмотрено 58 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 60 лиц, по результатам их рассмотрения осуждено 48 лиц, из них 15 лиц приговорены к реальным срокам наказания, 13 лиц осуждено по фактам взяточничества.