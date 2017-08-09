Мурманская область. Арктика09.08.17 07:10
В 2017 году в Мурманской области запланировано обеспечить квартирами 182 жителя из категории детей-сирот
В бюджете Мурманской области на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма предусмотрено 241 млн 562,4 тысячи рублей, из них 236 млн 394,1 тысячи рублей – средства областного бюджета. В 2017 году жилыми помещениями планируется обеспечить 182 человека из категории детей-сирот, уже обеспечено 78 человек.
В июле муниципальным образованиям региона была перечислена очередная субсидия в размере 144 млн 389,4 тысячи рублей. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 366 человек
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Последние комментарии
NerpaAut
09.08.17 11:01
Это может быть эхом случая с Дарьей Стариковой - Путина на всех не хватает! Крайними остаются простые люди-больные и врачи.
vitt51
09.08.17 10:58
Остаётся только пожалеть этих людей. Страшная трагедия, произошедшая скорее всего от безысходности одного участника и отсутствия возможностей у другого.
KomRad
09.08.17 10:39
Дичайший случай! Но не единичный в масштабах страны.
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