В 2017 году в нормативное состояние приведено 133,94 км региональных или межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области

Подведение итогов ремонтной дорожной кампании 2017 года стало одним из вопросов повестки сегодняшнего заседания правительства Мурманской области. Как проинформировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Соснин, в 2017 году выполнены и продолжают выполняться работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции на участках федеральной автодороги Р-21 «Кола»: ремонт асфальтобетонного покрытия, капитальный ремонт и реконструкция участков автодороги; устройство защитных слоев; круглогодичное содержание автодороги.

В 2017 году финансирование дорожной деятельности в отношении автодорог регионального или межмуниципального значения, а также предоставление субсидий муниципальным образованиям области на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети осуществлялось в рамках мероприятий госпрограммы Мурманской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2022 годы. Размер Дорожного фонда Мурманской области на 2017 год составляет 2 млрд 562 млн руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 168 млн руб. За счёт этих средств в 2017 году выполнены или находятся в стадии реализации мероприятия, направленные на приведение сети автодорог в нормативное состояние: приобретение 10 комплексов автоматической фото-видео-фиксации нарушений ПДД (3 комплекса планируется установить на региональных автодорогах, 7 – передать в муниципалитеты), обустройство 16,678 км дорожными ограждениями барьерного типа трех региональных автомобильных дорог, ремонт 18 региональных дорог общей протяженностью 97,84 км, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных участках, капитальный ремонт покрытия автоподъезда к Териберке, начало работ по капитальному ремонту дороги Умба – Варзуга, устройство искусственного освещения на участках 4 региональных дорог, круглогодичное содержание. Всего в 2017 году в нормативное состояние приведено 133,94 км региональных или межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области.

На территории 40 муниципальных образований Мурманской области находится 1084 автодороги общей протяженностью 1157,2 км. В 2017 году на предоставление субсидий муниципальным образованиям на конкурсной основе выделено 280 млн руб. Эти средства были распределены между 20 муниципальными образованиями. За счет этих средств было приведено в нормативное состояние 64 объекта общей площадью асфальтобетонного покрытия 238 тысяч кв. м.

Также министр доложил о мероприятиях по исполнению поручения Президента РФ о реализации новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов. Дмитрий Соснин отметил, что все пешеходные переходы на автодорогах федерального значения в регионе находятся в нормативном состоянии. На автодорогах регионального или межмуниципального значения Мурманской области 174 перехода не соответствуют требованиям об обустройстве наружным электрическим освещением, на эти цели было выделено 1 723,7 тысячи руб. За 9 месяцев 2017 года на проектирование, строительство, реконструкцию, капремонт, содержание пешеходных переходов, расположенных на автодорогах местного значения, из бюджетов муниципальных образований выделено 18890,42 тысячи руб. В настоящее время во всех муниципальных образованиях Мурманской области разработаны адресные программы, предусмотрены финансовые средства, проводится работа по обустройству пешеходных переходов техническими средствами организации движения. При этом особое внимание обращается на обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений.

«Положительные изменения к лучшему видны практически во всех муниципальных образованиях. Конечно, всегда хочется большего, но тенденция видна совершенно четко. Даже не потому, что люди больше благодарят за дороги, приведенные в нормальное состояние. Это у нас не очень принято. Но уже то, что становится меньше жалоб – это тоже становится определенным показателем», - сказала губернатор Марина Ковтун.

По итогам состоявшегося обсуждения администрациям муниципальных образований Мурманской области, в частности, рекомендовано своевременно подготовить документы для участия в 2018 году в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения. Также необходимо подготовить заявку для участия в процедуре распределения субсидии из областного бюджета на проведение необходимых работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту мостов и путепроводов, предназначенных для движения автотранспорта.