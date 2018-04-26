В 2017 году в нормативное состояние приведено почти 134 километра региональных автодорог

В 2017 году в нормативное состояние приведено почти 134 км региональных автодорог, сообщила губернатор Марина Ковтун в ходе ежегодного отчёта о деятельности правительства Мурманской области.



«Даже в условиях сжатия Дорожного фонда мы находим возможность выделять средства на ремонт дорог муниципалитетам. Только в минувшем году мы выделили 280 млн рублей 20 муниципальным образованиям, в том числе и небольшим, с населением меньше 10 тысяч человек. В результате в нормативное состояние приведено 64 объекта. Кроме того, двум муниципалитетам предоставлено 48 млн рублей субсидии на реконструкцию и ремонт мостов», – отметила Марина Ковтун.



Дороги в регионе объективно становятся лучше, но в целом средств не хватает, поэтому в первую очередь мы уделяем внимание тем участкам дорог, которые требуют безотлагательного ремонта, чтобы не допустить аварий, заявила губернатор.