В 2017 году в секторе малого и среднего предпринимательства Мурманской области удалось создать более 180 новых рабочих мест и сохранить свыше 940

Несмотря на значительное сокращение федеральной поддержки малому и среднему бизнесу, объем региональной помощи в минувшем году был сохранен на уровне 2016 года – это свыше 70 млн рублей, а на 2018 год даже увеличен более чем на 10 млн рублей. Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун, выступая перед депутатами Мурманской областной Думы с ежегодным отчётом о деятельности регионального правительства за минувший год.



«В результате в 2017 году в этом секторе удалось создать более 180 новых рабочих мест и сохранить свыше 940. Около 70 тысяч рабочих мест – 19% от числа всех занятых в регионе – обеспечивает именно сектор малого и среднего предпринимательства», – сказала Марина Ковтун, добавив, что сектор предпринимательства вносит существенный вклад в развитие налогового потенциала муниципалитетов – 12% от всех налоговых поступлений в местные бюджеты.